В Тюмени задержали женщину, которая пыталась вывезти редкий французский антиквариат 1922 года выпуска

Фото: пресс-служба Тюменской таможни.

Таможенники задержали в Рощино тюменку, которая пыталась вывезти в Азербайджан коллекционную французскую монету. 50 французских сантимов были выпущены более 100 лет назад, именно их обнаружили пограничники в багаже женщины. Ее с культурной ценностью задержали в зеленом коридоре зоны таможенного контроля. На допросе девушка призналась, что планировала вывезти монету в Азербайджан в качестве подарка.

– Таможенные эксперты подтвердили изготовление монеты в 1922 году методом чеканки. Отлитая из алюминиевой бронзы монета «50 CENTIMES» относятся к категории культурных ценностей, запрещенных к вывозу с территории Евразийского экономического союза, – пояснил начальник таможенного поста аэропорта Рощино Андрей Беньковский.

На контрабандистку завели два дела об административных правонарушениях. Теперь ей грозит штраф и конфискация ценных предметов.