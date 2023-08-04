В Тюменской области ребенок получил ссадины и гематомы в детском саду. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области ребенок пострадал во время пребывания в детском саду. Нижнетавдинский районный суд рассмотрел гражданский иск по заявлению прокурора в защиту прав и законных интересов малолетнего к МАОУ «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа». С 19 января по 20 сентября 2022 года мальчик являлся обучающимся этого детсада.

– 20 сентября 2022 года в дежурную часть ОП (с. Нижняя Тавда) МО МВД России «Тюменский» поступило заявление законного представителя по факту получения травмы ее несовершеннолетним сыном, а именно ссадины и гематомы в области лица справа, в период нахождения в детском саду села Андрюшино, – указано в материалах дела.

В ходе проверки было установлено, что мальчик продолжительное время находился в детском саду без присмотра воспитателей. Также в группе детей раннего возраста не соблюдался распорядок дня, они были оставлены воспитателем без попечения. В январе этот мальчик уже получил травму из-за укуса от другого ребенка. Еще через день малыш упал на детский шкаф.

– Ссадина, гематома в области лица справа, ссадина правого коленного сустава, полученные 19 сентября 2022 года в результате неосторожных действий самого потерпевшего. Ребенок низко наклонился, сидя на стуле, и упал с него, при этом ударился лбом об соседний стульчик, – пояснили в пресс-службе судов.

В ответ воспитатели посоветовали родителям отвести малыша к узким специалистам, потому что ребенок не разговаривает, ходит на цыпочках, часто проявляются истерики.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры частично, взыскав с детсада моральную компенсацию на сумму свыше 10 тысяч рублей, а также около 2 тысяч рублей за услуги врача и транспортные расходы.