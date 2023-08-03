В Тюмени раскупили препараты для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области раскупили препараты для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции. Сейчас в некоторых тюменских аптеках невозможно купить «Постинор», а там, где препарат доступен, его стоимость выросла, заметили местные жительницы. Из шести ранее доступных лекарств для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции на сегодняшний день в тюменских аптеках можно купить только два.

Примечательно, что цена препарата «Гинестрил» превышает 7,5 тысячи рублей. «Постинор» доступен не во всех аптеках Тюменской области. Кроме того, жители отметили, что его стоимость выросла на 20%, или на 100 рублей. Ранее он обходился женщинам в 600 рублей за упаковку, а сейчас его цена превысила 700 рублей.

По словам фармацевтов, вышеуказанные препараты раскупили за две недели, новые поставки будут, но позже.

Отметим, что в России в целом в 1,5 раза выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции с февраля 2023 года. Эксперты считают, что это неуверенность женщин в завтрашнем дне.

Напомним, что Минздрав России разработал проект по контролю за оборотом препаратов для абортов. Документ предполагает введение строгого контроля за препаратами, предназначенными для прерывания беременности. Его цель – дополнительно сократить количество абортов в стране, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.