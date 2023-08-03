К врачам не ходили, дети на учете не состоят: в Тюменской области найдена семья старообрядцев с маленькими детьми

Старообрядцы в тюменской деревне Боровушка прятали в лесу малолетних детей. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области семью старообрядцев заставили оформить документы на малолетних детей. Заводоуковский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску соцзащиты, действующей в интересах малолетних.

В феврале 2023 года властям стало известно о том, что в лесу, в трех километрах от деревни Боровушка в Упоровском районе, живет семья с двумя маленькими детьми в возрасте один и три года. Однако документы на них родителями оформлены не были.

– В отделе загс записи актов о рождении детей не найдено. Из информации, предоставленной ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» следует, что в упоровской больнице дети на учете не состоят, истории развития ребенка (новорожденного), медицинские карты отсутствуют. В женской консультации на учёте по беременности не состояла, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Медики выехали на место жительства семьи. Заметив приближающиеся автомобили, мать вместе с детьми зашла в дом. На улицу вышел Виталий, который в дом никого не впустил, в ходе беседы сообщил о том, что детей никому показывать не будет, осматривать их медицинскому работнику не разрешает, оформлять документы на детей не собирается.

«В ходе проверки мужчина пояснил, что дети у врачей не наблюдаются, так как они не болеют. В загс не обращались, считают, что они старообрядцы и таким образом должны проживать и воспитываться дети. Виталий и Ксения утверждают, что каких-либо противоправных действий в отношении своих детей они не совершают, воспитанием и содержанием детей занимаются в полном объеме, пояснили, что в ближайшее время они оформят на детей свидетельства о рождении и обратятся в ГБУЗ ТО ОБ № 12 с. Упорово для постановки их на учет», – указано в материалах дела.

Суд удовлетворил исковые требования соцзащиты частично, но решение еще в законную силу не вступило.