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НовостиОбщество2 августа 2023 11:44

В Тюмени в честь погибшего в ходе спецоперации земляка назвали улицу

В Тюмени появится новая улица
Серафима Краснова
В Тюмени появится новая улица.

В Тюмени появится новая улица.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени безымянную улицу назовут в честь погибшего в зоне СВО бойца Андрея Огибалова. Молодой человек был награжден орденом Мужества. Новая улица появится в районе № 1 «Березняковский».

Предложение выдвинула Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников».

– Желающим выразить мнение (в письменной и (или) устной форме) в отношении предложения необходимо обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 (секретарь комиссии: Улесова Наталья, – указано в сообщении городской администрации.