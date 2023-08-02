В Тюмени в честь погибшего в ходе спецоперации земляка назвали улицу

В Тюмени появится новая улица. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени безымянную улицу назовут в честь погибшего в зоне СВО бойца Андрея Огибалова. Молодой человек был награжден орденом Мужества. Новая улица появится в районе № 1 «Березняковский».

Предложение выдвинула Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников».

– Желающим выразить мнение (в письменной и (или) устной форме) в отношении предложения необходимо обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 (секретарь комиссии: Улесова Наталья, – указано в сообщении городской администрации.