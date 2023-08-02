За купальный сезон 2023 года в тюменских реках и озерах утонули 8 детей

С начала года в Тюменской области на водоемах погибло уже 23 человека. Фото: Виктория Гаврик

С начала купального сезона 2023 года в водоемах Тюменской области утонуло 23 человека, в том числе 8 детей. Об этом рассказал глава группы регистрационной и экзаменационной работы Центра ГИМС от регионального МЧС России Илья Лемзяков.

Примечательно, что за аналогичный период 2022 года в озерах и реках региона погибло 28 человек, но при этом всего шесть детей. Спасатель уточнил, что причиной трагедий зачастую является купание в необорудованных для этого местах и нарушение правил безопасности.

Часто люди купались в водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Ежедневно сотрудники ГИМС и городской администрации, а также полицейские проводят профилактические рейды на неорганизованных пляжах Тюмени и Тюменского района.