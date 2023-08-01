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НовостиОбщество1 августа 2023 13:29

Максимальная предлагаемая в Тюмени в августе 2023 года зарплата составила 260 тысяч

В Тюмени ищут водителей на зарплату до 260 тысяч рублей в месяц
Серафима Краснова
В Тюмени ищут водителей на зарплату до 260 тысяч рублей в месяц.

В Тюмени ищут водителей на зарплату до 260 тысяч рублей в месяц.

Фото: Татьяна Коркина

Названы вакансии, на которых в Тюменской области предлагают хорошую зарплату. Например, прораб на строительстве загородной недвижимости в регионе может зарабатывать от 60 до 200 тысяч.

За сборку грузовиков в Миасс тюменцам предлагают заработную плату до 170 тысяч рублей, рассказали специалисты по подбору персонала.

Больше может заработать менеджер по оптовым продажам нефтепродуктов в Тюменской области, оплата его труда составляет до 250 тысяч рублей. От такого специалиста потребуют выполнение плана, развитие клиентской базы и документальное сопровождение сделок.

Водителю на полуприцепе обещают 200 – 260 тысяч рублей.