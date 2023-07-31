Житель Тюмени заплатит 5 тысяч рублей за то, что избил 12-летнего сына. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 50-летний мужчина избил сына на улице и получил штраф. Центральный районный суд признан его виновным в совершении административного правонарушения. 20 августа 2022 года Сергей во дворе дома ударил 12-летнего сына по лицу, а потом схватил его за кофту, от чего ребенок упал на землю. На этом изверг не остановился, он нанес несколько ударов ногами мальчику по корпусу.

- В судебном заседании мужчина вину в совершении указанного правонарушения признал полностью. Пояснил, что побил сына в ходе конфликта, не совладав с эмоциями, - рассказали в пресс-службе судов.

На заседании мужчина раскаялся, и заявил, что обязуется больше таких действий не совершать. Суд оштрафовал тюменца на 5 тысяч рублей.