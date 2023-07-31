Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 13:16

Житель Тюмени заплатит 5 тысяч рублей за то, что избил 12-летнего сына

В Тюмени мужчина избил сына на улице и получил штраф
Серафима Краснова
Житель Тюмени заплатит 5 тысяч рублей за то, что избил 12-летнего сына.

Житель Тюмени заплатит 5 тысяч рублей за то, что избил 12-летнего сына.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 50-летний мужчина избил сына на улице и получил штраф. Центральный районный суд признан его виновным в совершении административного правонарушения. 20 августа 2022 года Сергей во дворе дома ударил 12-летнего сына по лицу, а потом схватил его за кофту, от чего ребенок упал на землю. На этом изверг не остановился, он нанес несколько ударов ногами мальчику по корпусу.

- В судебном заседании мужчина вину в совершении указанного правонарушения признал полностью. Пояснил, что побил сына в ходе конфликта, не совладав с эмоциями, - рассказали в пресс-службе судов.

На заседании мужчина раскаялся, и заявил, что обязуется больше таких действий не совершать. Суд оштрафовал тюменца на 5 тысяч рублей.