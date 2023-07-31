«Госуслуги» без согласия тюменцев указывают их место жительства и прописку. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени обнаружили, что на официальном сайте «Госуслуги» в личных кабинетах граждан начали самостоятельно указывать адрес прописки и фактического проживания. Тюменцы заявляют, что сами этого не делали, поэтому не понимают, откуда берутся эти данные.

В справочной службе «Госуслуги» журналисту «КП» сообщили, что данные берутся из документов налоговой службы. Цифры и информацию вводят все граждане при трудоустройстве на работу. Обычно россияне указывают место фактического проживания при получении справок или посещении медицинского учреждения.

Отметим, что данные о проживании и прописке можно редактировать, но «Госуслуги» уведомляют, что «при сохранении адрес постоянной регистрации отправится на проверку».

Комментарий от Минцифры РФ ожидается.