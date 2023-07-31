Житель Тобольска из-за малозначительного повода убил человека.
Фото: Виктория Гаврик
Житель Тобольска из-за малозначительного повода убил человека. 29-летний мужчина предстал перед судом по обвинению в причинении смертельных травм. Преступление произошло 4 июня 2023 года на улице Павлова в Тобольске. Между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт.
В процессе ссоры злоумышленник достал нож и нанес оппоненту три удара в область грудной клетки и по телу.
– Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение города Тобольска, но, несмотря на усилия врачей, от полученных травм скончался, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
Следствием собрана доказательная база, материалы дела переданы в прокуратуру, а дальше в суд.