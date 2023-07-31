32% населения Тюмени и области живут только на зарплату

Собственным делом в Тюменской области зарабатывает 25 тысяч граждан. Фото: Татьяна Коркина

Собственным делом зарабатывает 25 тысяч граждан в Тюменской области.

В регионе слишком мало людей, которые живут на деньги от своего дела, на проценты от сбережений, доход от сдачи в аренду имущества и авторских прав. Большинство тюменцев живут на зарплату и государственные выплаты. Об этом свидетельствуют данные Росстата, полученные во время переписи населения и проанализированные редакцией «КП».

В опросах статистиков люди могли указывать несколько источников своего дохода. Источник главного дохода указали 1,3 миллиона жителей Тюменской области. 525 тысяч человек получают заработную плату в регионе и живут на эти деньги.

Предпринимательство обеспечивает жизнь 25 тысяч человек в Тюмени и области, еще 5 тысяч производят собственные товары. Порядка 400 тысяч тюменцев получают деньги от сдачи в аренду имущества, а 133 зарабатывают от патентов и авторских прав.

Треть населения Тюменской области живет на выплаты от государства: пенсии, пособия по инвалидности или детские, а также стипендии и пособия по безработице. На иждивении находятся еще 416 тысяч человек.

Согласно нашим подсчетам, в Тюменской области на заработную плату живут 32% всего населения, четверть находится на обеспечении постороннего человека, а пятая часть зависит от государства.