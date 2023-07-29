На Обходе Тюмени и возле индустриального парка «Боровский» появятся два «умных» светофора Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Монтаж оборудования на светофоре возле индустриального парка «Боровский» ведет подрядчик, благодаря развитию интеллектуальной транспортной системы, которая реализуется благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, специалисты установили пять камер, которые будут мониторить поток автомобилей и следить за ситуацией на перекрестке. Система учитывает весь трафик и выдает статистику по грузовым, легковым авто и автобусам. Все данные будут использованы для планирования ремонтов.

Видеопоток обрабатывают нейросети, которые будут управлять светофором в адаптивном режиме. Утром на перекрестке большой поток машин идет из Боровского, а в выходные транспорт скапливается со стороны дач. Система отслеживает эти потоки и продлевает фазу светофора автоматически.

Такую же систему установят и на Обходе Тюмени, в районе ул. Омутинской, на выезде из мкр Березняковского. По словам администратора проекта, замначальника ГУС Тюменской области Андрея Чистякова, интеллектуальные способности системы развивают по разным направлениям. В том числе, по управлению службами содержания дорог, общественным транспортом и продажами билетов. Также разрабатываются электронные схемы организации дорожного движения, системы анализа и визуализации данных.

- Всё это направлено на повышение комфорта и безопасности участников дорожного движения, - отметил Андрей Чистяков.

Напомним, в 2022 году интеллектуальная транспортная система Тюменской области пополнилась пятью «умными» светофорами.