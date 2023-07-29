Каким специалистам в Тюменской области готовы платить больше 100 тысяч рублей в месяц. Фото: Татьяна Коркина

Работодатели в Тюменской области готовы платить круглые суммы сотрудникам. Называем специальности, где оплата труда достигает больше 100 тысяч рублей. Самый высокий заработок предлагают начальнику строительства — 178 тысяч рублей Ведущему инженеру по объективному контролю готовы платить по 147 тысяч рублей в ежемесячно, пишет «Вслух.ру».

В то же время директору по производству предлагают зарплату от 100 до 150 тысяч рублей, аналогичные суммы для руководителя участка в промышленности и руководителя проекта. Начальнику службы в промышленности предлагают заработок 140 тысяч 933 рубля, требуется три специалиста.

Еще семь вакансий открыто для начальников участков в строительстве, им будут платить от 107 тысяч 571 в месяц. Также требуются два бортпроводника: они станут работать за 100 тысяч в месяц. Столько же будут зарабатывать высокомонтажники