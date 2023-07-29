Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах в августе. Фото: Татьяна Коркина

Оперативники предупредили жителей Тюмени о рисках на дорогах области в августе. В ГИБДД обозначили риски, которые могут ожидать участников дорожного движения. В первую очередь, это обострение обстановки на федеральных трассах региона, особенно в третьей декаде месяца, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

По мнению полицейских, это связано с возвращением жителей северных регионов из отпусков к началу нового учебного года, а также увеличение дорожного трафика. В этой связи автоинспекторы советуют водителям чаще отдыхать, а не стараться проезжать большие перегоны без сна, стараясь поскорее вернуться домой.

Для стабилизации обстановки Госавтоинспекция проведет в третьей декаде мероприятие «Дорога домой». Кроме того, основной риск связан с аварийностью на дорогах – дети возвращаются из лагерей и летнего отдыха. Для этого автоинспекторы проведут мероприятие «Внимание – дети!», призывая не только родителей напоминать детям о ПДД, но и водителей учитывать возможное внезапное появление детей на проезжей части.

Напомним, в июле 2023 года в результате ДТП на дорогах Тюменской области погибли 16 человек.