Губернатор Александр Моор представил проект межвузовского кампуса в Тюмени

Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

Завтра депутаты Тюменской областной думы рассмотрят проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Все подобные масштабные проекты с государственно-частным партнерством обсуждаем с законодателями. Этот не исключение, отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Возведение таких научно-образовательных комплексов – часть нацпроекта «Наука и университеты», который реализует Минобрнауки России по поручению президента страны. Участие концессионера определено правилами отбора. У нас есть уникальный шанс при строительстве снизить нагрузку на областной бюджет. Наша доля софинансирования чуть более 10%, остальное – средства федерального бюджета, порядка 50%, и около 40% – деньги инвестора, – рассказал глава региона Александр Моор.

Кампус будет построен вблизи озера Круглое. На территории планируется построить многофункциональный спортивный центр: появятся бассейн и ледовая арена. Общественную инфраструктуру города дополнят учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, конгресс-центр и гостиница. Студентов поселят в современные общежития. При проектировании будут учитываться итоги обсуждения в фокус-группах и голосования жителей, отмечают власти Тюменской области.

Следующий этап – проектирование кампуса, к нему можно будет перейти после подписания соглашения с инвестором-концессионером.