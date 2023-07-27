В тюменском микрорайоне Мыс построят новую поликлинику. Фото: Татьяна Коркина

У жителей тюменского микрорайона Мыс появится новая поликлиника. Такое заявление сделал глава администрации города Руслан Кухарук в прямом эфире. Мэр отметил, что медицинское учреждение находится на земельном участке рядом с больницей водников.

– Жителей Мыса обслуживает поликлиника № 8. Лечебно-профилактическое учреждение имеет несколько корпусов на улицах Ватутина, Пражской, Маршака, но помещений недостаточно. Микрорайон активно застраивается. И даже довольно большая больница водников сегодня не справляется, – заявил Руслан Кухарук.

Территория для строительства поликлиники уже найдена, скорректирована градостроительная документация. Основной вопрос на повестке – это финансирование. Поэтому при рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год он будет на контроле и у регионального департамента здравоохранения, и у Главного управления строительства Тюменской области.