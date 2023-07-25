Тюменский ремонтно-механический завод выпустил продукции на 1,9 млрд рублей в первом полугодии 2023 года

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» с января по июнь 2023 года изготовил 15 тыс. единиц продукции на общую сумму 1,9 млрд рублей. Предприятие выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, а также комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

С начала года на объекты трубопроводного транспорта для 18 организаций системы «Транснефть» поставлено 2,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам и около 4 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов (включая 200 единиц колодцев для размещения технологического оборудования), а также более 2,4 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода.

Кроме того, сотрудники завода изготовили и поставили станцию биологической очистки сточных вод для НПС «Сосьва» Урайского управления магистральных нефтепроводов, а еще станцию очистки производственно-дождевых сточных вод для ЛПДС «Никольское».

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

В рамках внедрения современных технических решений специалисты ТРМЗ освоили и запустили в производство новые виды продукции. Это подшипники для электродвигателей, насосы для передвижных насосных установок, специальные роторы для магистральных насосов, торцовые уплотнения.

В апреле 2023 года завод успешно прошел инспекционный аудит системы менеджмента качества и подтвердил соответствие международным нормам. Аудиторами была отмечена высокая культура производства и постоянное совершенствование технологий.