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НовостиОбщество25 июля 2023 4:52

В Тюмени с 29 июля изменится маршрут популярного автобуса № 134 «Завод медоборудования – с/о «Ясная поляна»

В схему движения маршрута включаются остановочные пункты «Индустриальный парк»
Серафима Краснова
В схему движения маршрута включаются остановочные пункты «Индустриальный парк».

В схему движения маршрута включаются остановочные пункты «Индустриальный парк».

Фото: Татьяна Коркина

Тюменская администрация 25 июля 2023 года сообщает, что с 29 июля изменится схема движения автобуса №134 «Завод медоборудования – с/о «Ясная поляна».

– С 29 июля в схему движения маршрута регулярных перевозок № 134 включаются остановочный пункт «Индустриальный парк» в прямом и обратном направлениях, – говорится в сообщении МКУ «Тюменьгортранс».

Представители администрации подчеркивают, что изменение маршрута № 134 направлено на улучшение транспортного обслуживания жителей города.

Напомним, расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте https://tgt72.ru/, в мобильном приложении «Тюменский транспорт» и по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс».