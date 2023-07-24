На федеральной трассе Тюмень – ХМАО из-за ДТП с фурой частично ограничили движение

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тюменской области из-за ДТП частично ограничили движение транспорта на 11-м километре федеральной трассы в сторону ХМАО. Большегруз въехал в заднюю часть грузовика «ДАФ». Инспекторы установили, что 48-летний водитель уснул за рулем.

– Он травмирован, доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, – заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Движение транспорта ограничено в сторону Тюмени, проезд авто осуществляется по одной полосе. Проводятся работы по очистке проезжей части федеральной трассы от высыпавшегося гравия и разлившегося топлива.