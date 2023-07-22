Продолжилась рабочая поездка в селе Ембаево. Фото: Татьяна Коркина

Делегация из Краснодарского края посетила Тюменский район. Заместитель директора департамента имущественных отношений и градостроительства Станислав Кагарлык рассказал гостям о развитии площадок для индивидуального жилищного строительства. Также участники делегации обсудили вопросы их обеспечения объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Проблему у регионов в этих сферах схожие. Кроме того, с гостями поговорили о перспективах решения вопросов покупки, регистрации и оформления земельных участков.

За круглым столом обменялись мнениями о деятельности в рамках муниципального земельного контроля, работе градостроительных советов, а также взаимодействии с застройщиками. Особое внимание - организации работы с ресурсоснабжающими предприятиями.

Продолжилась рабочая поездка делегации Краснодарского края в селе Ембаево, где гости смогли оценить комплексный подход к развитию территории в ЖК «Ритмы». Коллеги сравнили принципы и организацию работы застройщиков в двух регионах.