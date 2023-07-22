В тюменском пруду обнаружили кишечную палочку и колиформные бактерии

Купаться в Тюменской области разрешено в 12 водоемах Фото: Татьяна Коркина

В четырех тюменских водоемах нашли дефицит кислорода. Их признали опасными для купания. Так, озеро Липовое на 7-м километре Велижанского тракте не прошло по БПК (нехватка кислорода), как и Цимлянское, Плехановский и Войновский. Кроме того, в пруду Войновский специалисты нашли кишечную палочку и обобщенные колиформные бактерии.

Купаться в Тюменской области разрешено в следующих водоемах:

— АО «База отдыха Верхний Бор» - акватория озера Верхнее Кривое;

— АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» - акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта;

— ООО Дельвер – акватория пруда Лесной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, район ТЭЦ-2 (территория базы отдыха «Пруд Лесной»);

— АНО ОСООЦ «Витязь» Тюменская область, Тюменский район, 21 км Ялуторовского тракта - акватория озера Андреевское;

— АНО ОДООЦ «Ребячья республика» - акватория озера Арсеньевское по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 4 км от с. Салаирка на территории Салаирского МО;

— Филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» - акватория озера Полушинское по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области;

— АНО ООЦСТ «Серебряный бор» - акватория озера Нижнее Кривое;

— МАУДО «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска – акватория озера Сингуль;

— АНО ООЦСТ «Серебряный бор» - акватория озера Якушкино;

— ООО ДСОЛ «Дружба» - озеро Малая Старица;

— ООО «Дардиель-Ски» (Кулига парк) - акватория озеро Бобровое на 32 км Ирбитского тракта;

— ТРОО Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт» - озеро Липовое, 10 км Велижанского тракта.

Напомним, водные объекты, не предназначенные для купания, властями обозначены информационными аншлагами «Купание запрещено».