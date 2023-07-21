Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил проверить публикацию об истязании ребенка в Тюмени

Фото: Следственный комитет РФ.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав девочки со стороны ее отца. В социальных сетях родительский комитет пятого класса средней общеобразовательной школы № 69 в Тюмени просил защитить ребенка от издевательств со стороны родителя.

– У девочки зимой умерла мама. Отец, который проживает в Свердловской области, изначально был не против, чтобы девочка осталась в Тюмени с родной тетей Анастасией Викторовной Ш. После разговора с опекой отец резко поменял решение. Но девочка его практически не знает, ехать к нему не хотела. Тетя обошла все инстанции, от директора школы до уполномоченного по правам ребенка при президенте, – рассказали жители Тюмени.

В соцсетях сообщают, что некоторое время девочка находилась в кризисном центре в селе Омутинское, а потом оттуда ее забрал отец. Специалисты выдали заключение, что девочка может жить у тети. Родители в Тюмени написали обращение на имя президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

– В социальной сети сообщается о противоправных действиях в отношении пятиклассницы со стороны ее отца в городе Тюмени. После смерти матери девочки мужчина издевается над ребенком, угрожает физической расправой, а также высказывает различные угрозы. Девочка запугана, хочет жить с бабушкой и дедушкой, однако мужчина этому препятствует, – заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следователи начали процессуальную проверку по данном факту. Кроме того, руководитель Следкома Тюменской области Александр Кубляков должен предоставить доклад о ходе этой проверки.