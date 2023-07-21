В Тюмени нашли покупателя на особняк XIX века на улице Челюскинцев за 63 млн рублей

Фото: правительство Тюменской области.

Старейший особняк конца XIX века на улице Челюскинцев в Тюмени, который расположен у Представительства ЯНАО, продали за 63 миллиона рублей. Здание купил местный предприниматель Егор Лохман. Стартовая цена дома купца Ядрышникова составляла 54,9 миллиона рублей.

В доме раньше находился завод по производству алкоголя, фруктовых и минеральных вод. В 1952 году здесь жил организатор здравоохранения Тюменской области и участник Великой Отечественной войны Юрий Семовских. В честь него на стене здания расположена мраморная доска.

Кроме памятника культуры, победитель аукциона получит земельный участок и пару гаражей на его территории.

Отметим, что, поскольку объект имеет историческую ценность, на него распространяется ряд ограничений; например, запрещено строительство объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, а также размещение наружной рекламы.