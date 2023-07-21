В Тюмени ищут подрядчика для инвентаризации 13 православных кладбищ

Компания должна пересчитать и задокументировать все могилы в Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени власти ищут подрядную организацию, которая проведет инвентаризацию захоронений на православных кладбищах. Торги на данный вид услуги опубликованы на официальном сайте «Госзакупки». Компания должна пересчитать и задокументировать все могилы, а также внести эти данные в единый цифровой реестр.

«Объект закупки: оказание услуг по инвентаризации православных кладбищ и внесению данных по инвентаризации вновь захороненных граждан. Начальная цена: 1 836 384 рублей», – указано в документации.

Подрядчику предстоит замерить каждое захоронение и присвоить ему классификацию. Например, одиночное, родственное, семейное или воинское. В частности, специалисты должны собрать необходимый список данных: номер сектора и участка, фамилия, имя и отчество, а также пол почившего и дата его рождения. Кроме того, важным условием является фотосъемка могилы и памятника.

Все данные будут сопоставлены со сведениями из книг регистрации захоронений. Затем их внесут в автоматизированную базу, а также отметят каждое на цифровой схеме. Сюда же добавят информацию, заброшена могила или нет.

Отметим, что работы по инвентаризации пройдут на следующих кладбищах: «Червишевское» (1 – 5), «Верхнеборское», «Метелевское», «Плехановское», «Букинское», «Утешевское», «Комаровское», «Зайковское», «Воронинское».