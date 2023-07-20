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НовостиПолитика20 июля 2023 9:11

Больше 9 тысяч человек в Тюменской области улучшат условия проживания до 2024 года

Программу расселения из аварийного жилья в Тюменской области хотят завершить до 1 сентября 2025 года
Серафима Краснова
Программу расселения аварийного жилья в Тюменской области хотят завершить до 1 сентября 2025 года.

Программу расселения аварийного жилья в Тюменской области хотят завершить до 1 сентября 2025 года.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область использует современные инструменты для комплексного развития территорий, а также привлекает денежные средства инвесторов из частного бизнеса. Регион смог досрочно выполнить программу расселения из аварийного жилья. Такую особенность отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

– Интересный консорциум. Хорошо запланированная и подготовленная работа команды главы региона дала отличный результат, долгожданное жилье получили более девяти тысяч жителей области, – пояснил он на очередной конференции.

Напомним, программу расселения аварийного жилья в Тюменской области хотят завершить до 1 сентября 2025 года. Срок ее исполнения сократили практически на один год и восемь месяцев, сообщил губернатор Александр Моор в ходе рабочей поездки в Викуловский район.