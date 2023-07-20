В Ишимском районе под Тюменью ученые обнаружили опасного картофельного паразита

Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Россельхознадзор обнаружил в Ишимском районе Тюменской области опасного картофельного паразита. Золотистая нематода выявлена в почве, которая поступила в фитосанитарную испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

– В десяти случаях выявлены факты зараженности почвы карантинным объектом – золотистой картофельной нематодой, – рассказали в Россельхознадзоре Тюменской области.

Напомним, что золотистая картофельная нематода вызывает вредоносное заболевание картофеля – глободероз. Пораженные растения отстают в росте, листья приобретают бледную окраску, скручиваются и постепенно увядают.