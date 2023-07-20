На Тюменскую область передали очередную волну мощной жары. Фото: Виктория Гаврик

На следующей неделе погода в Тюменской области сделает неожиданный сюрприз. В соответствии с прогнозом синоптиков Гисметео, со следующей субботы, 29 июля 2023 года, в Тюменскую область вернется мощная жара без осадков.

Согласно данным синоптиков, непосредственно 29 июля температура в Тюмени поднимется до +30 градусов Цельсия, местами по области прогнозируется от +28 до +31 градуса. По информации метеорологов, к воскресенью, 30 июля, жара спадет. После 31 июля в регионе установится теплая погода с температурой воздуха не выше +25 градусов. Таким образом, прогнозируемую волну жары можно назвать заключительной в июле.

В четверг, 20 июля, в Тюмени и области днем столбики термометров поднимутся до +23...+24 градусов, ночью - до +18. Ветер северный, до 23 метров в секунду. В регионе в этот день ожидаются грозы, дожди и даже град.