В Тюмени на зеленый сигнал светофора сбили маленькую девочку на самокате

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Маленькая девочка пострадала на регулируемом пешеходном переходе в Тюмени. Авария произошла на пересечении улиц Созидателей и Заполярной. 3-летняя девочка за руку с бабушкой переходили улицу на зеленый сигнал светофора, она ехала на самокате.

Малышка была сбита автомобилем Toyota, за рулем которого находилась 47-летняя женщина.

– Предварительно, бабушка с 3-летней внучкой пересекали перекресток на зеленый сигнал светофора, девочка ехала на самокате. Она была сбита автомобилем Toyota, за рулем которой находилась 47-летняя тюменка. Девочка получила травму, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Инспекторы ДПС выясняют подробности ДТП и действительно ли тюменка ехала на красный сигнал светофора, а также почему нарушила ПДД, не пропустив пешеходов.