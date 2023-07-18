В Тюмени автомобиль Toyota въехал в пешеходов на улице Камчатской

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Иномарка сбила двоих пешеходов на Камчатской. Авария произошла 17 июля на нерегулируемом пешеходном переходе в Тюмени. Автомобиль марки Toyota переехал 53-летнюю женщину и мужчину 25 лет. Пешеходы получили ушибы и другие травмы, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

– Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, почему 37-летний водитель со стажем за рулем 19 лет не предоставил преимущество пешеходам, – пояснили в ГИБДД.

Инспекторы ДПС отмечают рост числа наездов на пешеходов на тюменских зебрах. Оперативники, обращаясь к водителям, просят заранее предпринимать меры предосторожности, подъезжая к пешеходным переходам.