В Тюменской области на 3 дня остановят телевещание. Фото: Виктория Гаврик

В понедельник, 17 июля 2023 года, в Тюмени и области планируются перерывы телерадиовещания в Тобольске, сёлах Гагарино и Ишимском районе, а также в Шабаново Омутинского района. Такие сведения озвучили в информационном центре правительства Тюменской области.

– Профилактические работы запланированы с 8:00 до 17:00. График профилактики на объектах РТРС Тюменской области в июле, – пояснили власти региона.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Перерывы телерадиовещания продлятся в Тюменской области до среды, 19 июля 2023 года. В некоторых районах телевизор и радио не будут работать до вечера, до 17:00.