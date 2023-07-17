В Тюмени без горячей воды останутся сотни домов и квартир Фото: Виктория Гаврик

В понедельник, 17 июля 2023 года, в УСТЭК анонсировали поадресный график отключения горячей воды в Тюмени в летний период текущего года. В организации напоминают, что горячее водоснабжение традиционно отключается на 14 суток с целью подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону.

В 2023 году прекращение подачи воды началось с 15 мая и продлится по 27 августа. На текущей неделе, с 17 по 28 июля, пятый этап опрессовок стартует в сотнях домов Центрального и Калининского округов. Горячая вода исчезнет в квартирах, расположенных от улицы Валерии Гнаровской до Широтной. Речь идет обо всех жилых помещениях, которые отапливают местные котельные. Также горячую воду отключат в нескольких детсадах, больницах и школах.

Подача воды прекратится по следующим адресам: проезд 9 Мая, Мельникайте, Николая Федорова, Широтная, Демьяна Бедного, Николая Чаплина, Депутатская, Инженерная, Мельникайте, Самарцева, Виктора Худякова, переулок Молодогвардейцев, Черниговская, Гастелло, Олега Кошевого, Панфиловцев, Степная, Червишевский Тракт, Ставропольская, Федюнинского, Мельникайте, Трактовая, 2-й Степной переулок, 3-й Степной переулок, 4-й Степной переулок, Невская, Пархоменко, Лизы Чайкиной, Ленинградская, Тимирязева, Лопарева, Папанинцев, Союзная, Суворова, Физкультурная, Волгоградская, Карла Маркса, 9 Января, Куйбышева, Московский Тракт, Курганский проезд.

Кроме этого, с 31 июля по 13 августа горячую воду отключат в центре города. Речь идет о домах и квартирах на улицах 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза, Малыгина, Шиллера и Максима Горького.