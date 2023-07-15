В Тюменской области в 2023 году выросло число ДТП с участием пешеходов Фото: Татьяна Коркина

Рейды по опасным пешеходным переходам, где случались наезды на людей, проводят сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, во время мероприятий автоинспекторы привлекают к административной ответственности водителей и объясняют им, почему нужно остановиться, если другие остановились перед «зеброй».

Что касается пешеходов, но инспекторы рекомендуют людям сначала убедиться, что водитель их пропускает, и только потом переходить проезжую часть. Во время перехода нельзя пользоваться наушниками и мобильными устройствами.

В 2023 году в Тюменской области произошло 289 ДТП с участим пешеходов. 11 человек погибли, 285 ранены. Число наездов на пешеходов значительно выросло по сравнению с прошлым годом.