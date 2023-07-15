В июне пришкольные лагеря Тюменского района посетили 3145 ребят Фото: Татьяна Коркина

Члены межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних побывали в Винзилях, где посетили летний лагерь «Помечтай-ка!», детскую школу искусств «Мечта» и летнюю досуговую площадку Центра культуры и досуга «Вернисаж». После этого они поделились лучшими практиками организации досуга ребят и рассмотрели вопросы трудоустройства подростков и состояние преступности среди детей.

В июне в школах Тюменского района работали 32 лагеря, которые посетили 3145 ребят. В июле 25 лагерей посетят 2022 человека.

В честь 100-летия Тюменского района в школах искусств прошел традиционный пленэр. Работы ребят будут использовать при создании эскизов сувенирных открыток, арт-объектов и инсталляций к юбилею.