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НовостиТуризм15 июля 2023 5:12

В нижнетавдинском глэмпинге «Морелеса» откроют архипарк «Ключи»

Проект поддержало Инвестиционное агентство Тюменской области и региональное правительство
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В нижнетавдинском глэмпинге «Морелеса» откроют архипарк «Ключи»

В нижнетавдинском глэмпинге «Морелеса» откроют архипарк «Ключи»

Фото: Татьяна Коркина

В Нижнетавдинском районе планируют развивать мото- и автоспорт. Об этом заявил глава района Валерий Борисов. По его словам, на озере Большое Кайварное, в природно-оздоровительном спортивном парке им. Павла Решетникова, развивают технические виды спорта. Ребята здесь делают ледовые трассы и организуют спидвей (трековые мотогонки), а еще готовят специалистов на озере.

Есть и другие туристические проекты. К примеру, в глэмпинге «Морелеса» под руководством Ирина Катигарова в сентябре откроют архипарк «Ключи». Проект поддержало Инвестиционное агентство Тюменской области и региональное правительство.

– При чеке в 7 – 10 тысяч рублей наполнение глэмпинга стопроцентное. Архитектурные, дизайнерские объекты, которые появятся там в рамках создания архипарка, будут связаны с искусством, прошлым веком, – рассказал Сергей Борисов.

Природный комплекс располагается на берегу озера Ипкуль. Здесь размещены домики для проживания, кафе полевой кухни, баня с чаном под открытым небом и купольный шатер для проведения полезных событий. Любители активного отдыха могут покататься на сапбордах (доски для серфинга) и лодках.

Как сообщает «Тюменская линия», всего в Нижнетавдинском районе реализуют 16 инвестпроектов с объемом инвестиций более 2 млрд рублей. Будет создано 568 рабочих мест.