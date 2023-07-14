Мощный ливень парализовал транспортное движение в Тюмени

Тюмень после сильного ливня встал в пробках. Фото: Виктория Гаврик

Бурный ливень, обрушившийся на Тюмень, ухудшил дорожную ситуацию в городе. После дождя на тюменских магистралях скопились пробки, а некоторые автомобили сломались и встали на проезжей части, лишь усугубив ситуацию. По данным открытых интернет-карт, на 16.00 дорожная ситуация в городе оценивается в шесть баллов, а ведь рабочий день закончился еще далеко не у всех.

Так, крупные заторы образовались на центральных улицах города. В пробках стоит Профсоюзная, Мориса Тореза, Холодильная, Фабричная, Механическая, Федюнинский тракт, 50 лет Октября и Харьковская.

Огромный затор растянулся на объездной, Магистральной, Московском тракте и на развязке в районе Монтажников.

Отметим, одновременно с пробками таксисты резко подняли тарифы на свои услуги. В среднем стоимость поездок в Тюмени и области подорожала на 40%.