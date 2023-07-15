Тюменский психолог заявил о схожести трудоголизма с алкоголизмом и наркоманией Фото: Татьяна Коркина

Современные люди страдают трудоголизмом, это одна из-за разновидностей человеческих зависимостей. Об этом заявил тюменский психолог Игорь Деменков, рассказывая о науке «аддиктология», которая изучает все виды физических и психических зависимостей и методы борьбы с ними.

По его словам, «трудоголизм стоит в одном ряду с алкоголизмом, наркоманией, игроманией и чрезмерным увлечением спортом».

– Допустим, человек играет в компьютерные игры постоянно, и это становится его образом жизни. Он не хочет решать проблемы, которые происходят во внешнем мире, и брать на себя ответственность, заниматься собой, участвовать в жизни близких. То же касается зависимости от работы, – цитирует Игоря «АиФ-Тюмень».

Однако трудоголизм все-таки отличается от трудолюбия. Наши бабушки и дедушки действительно были трудолюбивы. Однако люди не только хорошо работали, но и хорошо отдыхали. Они осознанно любили то, что делают, и не зацикливались на этом.