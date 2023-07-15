Тюменским ИП напоминают о необходимости отчитаться о налогах, чтобы спать спокойно

Тюменским ИПшникам напоминают о необходимости отчитаться о налогах, чтобы спать спокойно Фото: Татьяна Коркина

Более 1 миллиона рублей должны выплатить 18 тысяч жителей Тюменской области, отчитавшихся о доходах за 2022 год. Срок для оплаты НДФЛ, начисленного по итогам декларационной кампании, истекает в понедельник, 17 июля 2023, сообщили в пресс-службе УФНС по Тюменской области.

Платить налоги должны индивидуальные предприниматели, которые применяют общую систему налогообложения, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Также налоги нужно заплатить людям, которые продали недвижимость и транспорт ранее минимального срока владения (исключая определенные случаи). Эти граждане подали декларации 2 мая.

За каждый просроченный день с 18 июля будут начисляться пени в размере 1/300 действующей в это время ключевой ставки Центробанка России, сообщает «Вслух.ру».

Напомним, что в 2023 году в налоговые органы Тюменской области поступило более 175 тысяч деклараций, основная часть которых касается налоговых вычетов. Сумма налога к возврату по ним превысила 5 млрд рублей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

По вопросам, связанным с налогами и вычетами, можно обратиться по единому федеральному телефон ФНС: 8-800-222-2222. Контролировать возвраты и начисления НДФЛ можно через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте налоговых органов.