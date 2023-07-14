Жителей Тюмени и области с рядом болезней не отправят на службу по контракту

В список попали злокачественные новообразования и эпилепсия. Фото: Виктория Гаврик

В Министерстве обороны Российской Федерации внесли предложение о запрете заключения контракта на военную службу с гражданами, которые страдают некоторыми видами заболеваний. В число таких болезней вошли астма, сахарный диабет, ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, в список попали злокачественные новообразования и эпилепсия, а также инсульт.

Стоит напомнить, что в мае 2023 года ограниченно годным разрешили заключать контракты с Вооруженными Силами РФ. Сейчас ситуация кардинально изменится.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в регионе с ВИЧ живут почти 16 тысяч человек, сахарный диабет диагностирован у 67 тысяч человек.