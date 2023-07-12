В Тюменской области осудили электрика, по вине которого умер ребенок в трансформаторной будке

Мальчик получил комплекс повреждений из состава электротравмы. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области осудили электрика Максима Зайкова, по вине которого погиб ребенок. Ишимским судом было установлено, что мужчина, находясь на должности начальника района электрических сетей первой группы с 2018 по 2019 годы не зафиксировал выявленные технические отклонения подстанции в Ишиме: не осмотрел подстанцию, не дал поручение отключить подстанцию от электрической сети.

– В июле 2019 года в вечернее время двое несовершеннолетних проникли внутрь указанной подстанции, после чего при контактном взаимодействии с ее конструктивными элементами получили поражение электрическим током. Первый ребенок получил термические ожоги площадью около 0,5 процента, не причинившие вреда здоровью. Второй ребенок получил комплекс повреждений из состава электротравмы, которые причинили его здоровью тяжкий вред по признаку опасности для жизни. От травм мальчик скончался на месте, – рассказали в пресс-службе судов.

На заседании руководитель компании вину не признал. Однако доводы Зайкова, отрицающего свою вину в предъявленном обвинении, опровергаются исследованными доказательствами.

Изучив материалы дела, суд отправил тюменца на четыре года в исправительную колонию общего режима.