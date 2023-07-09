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НовостиОбщество9 июля 2023 9:12

Гидротехнические сооружения отремонтируют в Уватском районе

Они необходимы для предотвращения затопления сел и деревень
Серафима Краснова
Они необходимы для предотвращения затопления сел и деревень.

Они необходимы для предотвращения затопления сел и деревень.

Фото: Татьяна Коркина

Гидротехнические сооружения отремонтируют в Уватском районе. Дамбы в регионе постепенно приводят в порядок. Гидротехнические сооружения очищают от кустарников, мелколесья и травы, рассказали в пресс-службе районной администрации.

- Нашим муниципальным предприятием «Туртасское КП» уже завершены работы в Туртасе, близятся они к завершению в Алымке, затем на очереди Уват и Осинник. Кроме того, в Алымке подрядчики приступили к монтажу водопропускных труб. Мы отдаём себе отчёт в том, что только ежегодная работа в этом направлении даст уверенность в том, что в случае паводка дамбы выдержат напор воды, - пояснил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Всего в Уватском районе пять гидротехнических сооружений, которые необходимы для предотвращения затопления сел и деревень, а также прилегающих к ним территорий.