Они необходимы для предотвращения затопления сел и деревень. Фото: Татьяна Коркина

Гидротехнические сооружения отремонтируют в Уватском районе. Дамбы в регионе постепенно приводят в порядок. Гидротехнические сооружения очищают от кустарников, мелколесья и травы, рассказали в пресс-службе районной администрации.

- Нашим муниципальным предприятием «Туртасское КП» уже завершены работы в Туртасе, близятся они к завершению в Алымке, затем на очереди Уват и Осинник. Кроме того, в Алымке подрядчики приступили к монтажу водопропускных труб. Мы отдаём себе отчёт в том, что только ежегодная работа в этом направлении даст уверенность в том, что в случае паводка дамбы выдержат напор воды, - пояснил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Всего в Уватском районе пять гидротехнических сооружений, которые необходимы для предотвращения затопления сел и деревень, а также прилегающих к ним территорий.