За май тюменцы оставили в магазинах региона больше 44 млрд рублей

За пять месяцев тюменцы оставили на кассах тюменских магазинов 210 млрд рублей. Фото: Виктория Гаврик

За май тюменцы оставили в магазинах региона больше 44 миллиардов рублей. Таким образом, жители поставили новый рекорд в 2023 году. Кроме того, итоговая сумма покупок на 23,2% стала выше, чем годом ранее. Согласно динамике розничной торговли, регион находится на втором места на Урале после ЯНАО, где рост составил 25,5%.

Оперативными данными с редакцией «Вслух.ру» поделились в Тюменьстат. В целом за пять месяцев тюменцы оставили на кассах тюменских магазинов 210 миллиардов рублей. Самым экономным оказались январь и февраль, когда оборот розницы превышал 39 миллиардов рублей. В марте средний чек жителей Тюменской области начал расти.

Причем основная часть расходов приходится на непродовольственные товары — общий чек за пять месяцев составил 109 миллиардов рублей, прирост за год - 13,6%. На продукты жители потратили чуть больше 101 миллиарда рублей — на 5% больше, чем в тот же период 2022 года.