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НовостиОбщество9 июля 2023 4:36

За май тюменцы оставили в магазинах региона больше 44 млрд рублей

За пять месяцев тюменцы оставили на кассах тюменских магазинов 210 млрд рублей
Серафима Краснова
За пять месяцев тюменцы оставили на кассах тюменских магазинов 210 млрд рублей.

За пять месяцев тюменцы оставили на кассах тюменских магазинов 210 млрд рублей.

Фото: Виктория Гаврик

За май тюменцы оставили в магазинах региона больше 44 миллиардов рублей. Таким образом, жители поставили новый рекорд в 2023 году. Кроме того, итоговая сумма покупок на 23,2% стала выше, чем годом ранее. Согласно динамике розничной торговли, регион находится на втором места на Урале после ЯНАО, где рост составил 25,5%.

Оперативными данными с редакцией «Вслух.ру» поделились в Тюменьстат. В целом за пять месяцев тюменцы оставили на кассах тюменских магазинов 210 миллиардов рублей. Самым экономным оказались январь и февраль, когда оборот розницы превышал 39 миллиардов рублей. В марте средний чек жителей Тюменской области начал расти.

Причем основная часть расходов приходится на непродовольственные товары — общий чек за пять месяцев составил 109 миллиардов рублей, прирост за год - 13,6%. На продукты жители потратили чуть больше 101 миллиарда рублей — на 5% больше, чем в тот же период 2022 года.