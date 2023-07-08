В Ишиме в честь Дня семьи, любви и верности 150 семей погадает на ромашке счастья

В ишимском «ИнтеллектЦентре» сегодня, 8 июля, состоится праздничная акция «Ромашка семейного счастья», в честь Дня семьи, любви и верности. 150 участникам расскажут об истории и традициях праздника, символике даты, расскажут о покровителях семьи и брака Петра и Февронии Муромских.

По словам ведущего библиотекаря Натальи Станичниковой, семья для человека – островок безопасности, понимания, душевного тепла и спокойствия.

- В нашу библиотеку читатели приходят семьями, особенно летом. Мы придумали такое событие, в котором найдется интересное дело для каждого. И взрослые, и дети, проявят свои творческие способности, - рассказала Наталья.

Гости соберут ромашку семейного счастья, ответят на вопросы викторины, в конце погадают на этой ромашке. Каждая семья сорвет лепесток с пожеланием и предсказанием, сообщает «Тюменская линия».