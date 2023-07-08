Тюменский врач Антон Терехин заявил об опасности нанизывания шашлыков на шампур Фото: Татьяна Коркина

К приготовлению шашлыков из-за раскаленных углей в мангале и открытого огня нужно походить с осторожностью. Об этом заявил руководитель экстренной службы ОКБ №2 Антон Терехин. По его словам, обычно люди обращаются в больницу из-за неаккуратного обращения с шампурами и ожогах при разведении огня.

- Настоятельно рекомендуем тюменцам соблюдать технику безопасности, а также отправляться на шашлыки, не злоупотребляя спиртными напитками. Алкоголь является тем самым катализатором проблем, приводящим к необдуманным поступкам и неприятным последствиям для здоровья, - цитирует специалиста «АиФ-Тюмень».

Безопаснее всего пользоваться решеткой для гриля, ведь при нанизывании мяса на шампур есть вероятность пораниться о него. Если вы все-таки поранились, обработайте края раны антисептиком или спиртом, наложите на рану чистый платок или отрезок ткани, сделайте не тугую повязку и обратитесь за помощью. Ведь риск инфицирования раны и заражения столбняком очень высок.

Кроме того, отдыхающие часто получают ожоги, случайно прикоснувшись к раскаленной решетке или задев мангал. Иногда страдает лицо, если человек подносит спичку сразу после того, как полил камни розжигом. В этом случае на поврежденную поверхность положите влажный компресс и обратитесь к медикам.