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НовостиОбщество8 июля 2023 5:18

Тюменский врач Антон Терехин заявил об опасности нанизывания шашлыков на шампур

Люди часто ранят руки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменский врач Антон Терехин заявил об опасности нанизывания шашлыков на шампур

Тюменский врач Антон Терехин заявил об опасности нанизывания шашлыков на шампур

Фото: Татьяна Коркина

К приготовлению шашлыков из-за раскаленных углей в мангале и открытого огня нужно походить с осторожностью. Об этом заявил руководитель экстренной службы ОКБ №2 Антон Терехин. По его словам, обычно люди обращаются в больницу из-за неаккуратного обращения с шампурами и ожогах при разведении огня.

- Настоятельно рекомендуем тюменцам соблюдать технику безопасности, а также отправляться на шашлыки, не злоупотребляя спиртными напитками. Алкоголь является тем самым катализатором проблем, приводящим к необдуманным поступкам и неприятным последствиям для здоровья, - цитирует специалиста «АиФ-Тюмень».

Безопаснее всего пользоваться решеткой для гриля, ведь при нанизывании мяса на шампур есть вероятность пораниться о него. Если вы все-таки поранились, обработайте края раны антисептиком или спиртом, наложите на рану чистый платок или отрезок ткани, сделайте не тугую повязку и обратитесь за помощью. Ведь риск инфицирования раны и заражения столбняком очень высок.

Кроме того, отдыхающие часто получают ожоги, случайно прикоснувшись к раскаленной решетке или задев мангал. Иногда страдает лицо, если человек подносит спичку сразу после того, как полил камни розжигом. В этом случае на поврежденную поверхность положите влажный компресс и обратитесь к медикам.