На химическом комбинате в Тобольске погиб электромонтер

Специалисты установили причину несчастного случая. Фото: Татьяна Коркина

Несчастный случай произошел с электромонтером по ремонту и монтажу кабельных линий в ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» в Тобольске. По данным Гострудинспекции Тюменской области, трагедия случилась 29 мая 2023 года в три часа ночи.

Сотрудник предприятия пришел на дежурство, им была выявлена неисправность кабельной муфты трансформатора собственных нужд. Было принято решение о сборе бригады для проведения ремонтных работ. На завод явились энергетик, мастер и двое электромонтеров.

– В это время электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий направился с оставшимся инструментом к тыльной стороне ячейки № 15, раздался хлопок. В результате работник получил смертельную травму от поражения электрическим током, – рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Тюменской области.

Специалисты установили причину несчастного случая, это неудовлетворительная организация производства работ. Кроме того, руководители и сотрудники предприятия не соблюдали трудовую дисциплину.

– Не были выполнены организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках (работы не оформлены нарядом-допуском, наряд-допуск не зарегистрирован). Также не был осуществлен контроль за безопасностью допущенных в электроустановки работников, не имеющих права единоличного осмотра. Работники не были предупреждены о запрещении приближаться к токоведущим частям. Кроме того, при привлечении к работе работодателем нарушен режим труда и отдыха погибшего работника, – указывают специалисты инспекции.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В пресс-службе «ЗапСибНефтехима» пояснили, что по итогам ЧП проведено тщательное расследование, а семье погибшего оказана материальная помощь. Против виновных на предприятии применили меры ответственности.

- Чтобы не допустить повторения подобного, на предприятии введены дополнительные требования, направленные на повышение безопасности выполнения работ в электроустановках, в том числе изменены алгоритмы получения нарядов-допусков. Также разработаны и внедрены мероприятия, повышающие контрольную среду безопасного поведения сотрудников, - отметили в компании.

Кроме того, персонал проходит дополнительные инструктажи. Все исполнители работ прошли целевые инструктажи о необходимости неукоснительного личного соблюдения требований безопасности при выполнении работ.