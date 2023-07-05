В зоне спецоперации погиб мобилизованный газорезчик из Тюмени Петр Добрыдин

Мужчина работал на заводе в должности газорезчика в заготовительном цеху. Фото: Татьяна Коркина

В зоне специальной военной операции погиб сотрудник тюменского предприятия АО «Стальмост» Петр Добрыдин. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Сегодня коллеги бойца простились с ним в селе Коновалово Куртамышского района.

– Траурный венок от АО «СтальМост» будет возложен на могилу на месте захоронения. Помним, скорбим, – пишут в социальных сетях предприятия.

Фото: АО «СТАЛЬМОСТ» г.Тюмень.

Парень скончался ночью с 25 на 26 июня 2023 года в зоне СВО. Петр Добрыдин работал на заводе в должности газорезчика в заготовительном цеху. Трудоустроился в 2017 году, а в сентябре прошлого года был призван на линию соприкосновения в рамках частичной мобилизации.