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НовостиПроисшествия5 июля 2023 7:18

В тюменском экопарке женщина и 5-летняя малышка перевернулись на электроскутере

Оперативники выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в экопарке Тюмени
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В тюменском экопарке 53-летняя женщина перевернулась на электроскутере. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. В момент аварии на транспортном средстве находились еще два пассажира.

– Водитель не пострадала, ранены двое пассажиров, которые перевозились на скутере: 5-летняя девочка получила ушибы, у 53-летней женщины травма плеча, – заявили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

Оперативники выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в экопарке Тюмени.