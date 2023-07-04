В Тюменской области за 1 рубль продают памятник архитектуры «Жилой дом» у Спасской церкви

Фото: департамент имущественный отношений региона.

В Тюменской области продают памятник архитектуры «Жилой дом», расположенный в историческом центре города, у Спасской церкви. Об этом рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений региона.

– На продажу выставлен исторический объект в центре Тюмени – памятник архитектуры регионального значения «Жилой дом». Он расположен в центральной исторической части, по соседству располагается Тюменская филармония и Спасская церковь. Объект оценен в символический рубль, – указано на официальном сайте департамента.

Земельный участок, на котором находится памятник архитектуры, выставили на продажу за 13 тысяч рублей. Однако потенциальный покупатель должен сохранить целостность объекта культурного наследия. Дом выставили на продажу за 1 рубль.

Напомним, «Жилой дом» был построен в 1887 году, в 2010 году конструкция объекта серьезно пострадала от пожара.