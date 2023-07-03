Фото: пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

В Тюменской области мужчина расправился со своим пасынком в пьяном угаре. По данным следствия, 30 июня в частном доме в деревне Ошкукова Тюменского района между 45-летним подозреваемым и молодым пасынком произошел конфликт.

Внезапно злоумышленник несколько раз ударил кулаком названного сына, а также черенком от лопаты в область тела и головы. Труп парня нашли родные на следующий день во дворе дома.

– В ходе допроса мужчина дал признательные показания. По уголовному делу следователем СКР проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

В ближайшие дни мужчине будет предъявлено обвинение.