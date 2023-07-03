На Тюменскую область надвигается мощный антициклон с жарой. Фото: Виктория Гаврик

Волна ненастья в Тюменской области останется в прошлом. Такой вывод можно сделать на основании данных синоптиков Росгидрометцентра. Согласно прогнозу, на регион с юга надвигается мощный антициклон с сильной жарой.

Тюменцы ощутят ее 3 июля 2023 года, когда в регионе потеплеет до +31 градуса. Пришедшая жара прочно установится в Тюменской области: 3, 4 и 5 июля 2023 года на севере температура повысится до +28 градусов, на юге – до +34 градусов.

В среду, 5 июля 2023 года, по северу пройдут дожди до 1 мм, из-за чего температура снизится до +28 градусов. 7 июля 2023 года будет последний жаркий (в этой волне) день с температурой в +28 градусов, после чего жара начнет спадать. Уже в понедельник, 10 июля 2023 года, синоптики предвещают +21…+22 градуса.