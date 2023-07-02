В Тюмени с 6 июля начнется прием заявлений от родителей первоклассников вне закрепленной территории Фото: Татьяна Коркина

Школы Тюменской области готовятся в два этапа принять 26 тысяч первоклассников в городские школы. Прием заявлений на зачисление детей по прописке уже закончился, однако с 6 июля по 5 сентября 2023 начнется зачисление ребят не по закрепленной территории. При наличии свободных мест ребят могут записать в любые учебные заведения.

Заявления можно подать тремя способами:

- лично через школы;

- через портал «Госуслуги»;

- по почте России с уведомлением.

Необходимо предоставить копию свидетельства о рождении, копию паспорта одного из родителей и документ, подтверждающий наличие льгот (если они есть).

Как сообщает «Вслух.ру», в 2023 году планируется открытие новых школ в Плеханово и Туре на 1,5 тысячи мест каждая и школу в микрорайоне «Ямальский – 2» на 1,2 тысяч мест. В Ишиме новое здание получит школа №4, а в школе №62 завершится капитальный ремонт, после чего дети вернутся в родные стены.

Как сообщил после очередного рабочего визита на объекты губернатор Тюменской области Александр Моор, все школы сдадут в срок, дети сядут за парты 1 сентября 2023.

- Все работы идут по графику, - заключил глава региона.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

При появлении вопросов о зачислении детей в первые классы, их можно задать в городском департаменте образования: (3452) 56-13-51, 56-13-49.